July rompió en llanto al despedirse de Peter

Francesca (Yvonne Frayssinet) despidió a July (Guadalupe Farfán) tras enterarse de sus sentimientos por Cristóbal (Franco Pennano). La joven enfermera tuvo que aceptar su decisión y al salir de su oficina, rompió en llanto. Peter (Adolfo Chuiman) se encontró con ella y tuvieron una conmovedora despedida. "Me da mucha pena tener que marcharme, pero la decisión está tomada. Tengo que agradecerle a usted, me ha enseñado muchas cosas", expresó la sobrina de Charo. "Al contrario, soy yo quien debe agradecerte por tantas lecciones de vida. Me has enseñado que nunca debemos dejar de luchar por nuestros sueños y que se debe ser perseverante siempre", dijo el mayordomo.