Cristóbal le reclamó a Francesca por despedir a July: "Ella no siente amor"

Cristóbal (Franco Pennano) no dudó en reclamarle a Francesca (Yvonne Frayssinet) por despedir a July (Guadalupe Farfán) tras enterarse de que está enamorada de él. El joven le aclaró que no tiene sentimientos por la sobrina de Charo; sin embargo, la popular 'Madame' recordó que sus nietos, Nicolás y Fernanda, también dijeron lo mismo. Ante ello, el fotógrafo lanzó un inesperado comentario. "Lo que July siente no es amor. Puede ser una bonita amistad, ella me estima mucho. No sé de qué sirve que la hayas despedido. Si yo quisiera algo con July, lo único que tendría que hacer es cruzar la pista".