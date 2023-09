Alessia (Karime Scander) se quedó sin palabras al saber que July (Guadalupe Farfán) le confesó a Cristóbal (Franco Pennano) que estaba enamorada de él. Remo (Filippo Storino) fue el encargado de contarle a la joven chef que su hermano no sabía qué hacer con respecto a los sentimientos de la enfermera. "No puede ser. No puedo creerlo, o si puedo creerlo, pero jamás pensé que July se lo iba a confesar", exclamó la hija de Diego Montalbán sin salir de su sorpresa.