Cristóbal se descompensó al saber que July está enamorada de él.

"Usted cree que estoy enamorada del doctor Cortes, cuando a mí él no me gusta porque yo estoy enamorada de usted. Al principio me caía chinche, pero con el tiempo se fue ganando mi corazoncita. Joven así me tiene hace tiempo", contó mientras aún estaba ebria July. El hijo de Diego Montalbán se descompensó por la inesperada noticia.