Valentina propuso a Alejandro que sea pareja de Macarena

En el último episodio de Valiente amor, el rescate de Paulina de parte de Macarena (Andrea Luna) hizo que Valentina (Stephanie Orúe) sugiriera a Alejandro (Nicolás Galindo) que inicie su nueva vida con ella. ¿Cómo reaccionó él?

El gesto de la exesposa de Juan Pablo fue muy significativo para la hija de Gerardo; es por eso que, durante una conversación posterior al reencuentro con su bebé, la joven trató de convencer al abogado que Macarena podría ser la mujer que lo haría feliz.

"Cualquier acción mala que haya tenido en el pasado con esto quedó borrada (…) Siempre te quiso. Se preocuparía por ti, de que seas feliz. Deberías pensar en darle una oportunidad", dijo Valentina; sin embargo, esas palabras molestaron a Alejandro, a quien eso le pareció una locura.

Valentina insistió e incluso se ofreció a ser mediadora de ambos, pero eso enfureció más a su exnovio. "Yo no voy a estar con Macarena; no la quiero, no me gusta", afirmó el nieto de Inés.

