La tensión en Luz de Luna 4 ha llegado a un punto de no retorno tras el inesperado descubrimiento de Eus (Nicolás Galindo). En una escena que ha dejado a los seguidores sin aliento, Eus descubre a Sofía y Joya en medio de una reunión clandestina. Lo que parecía ser una alianza sólida para terminar con el reinado de Leonardo se ha transformado en una confrontación explosiva, donde las revelaciones sorprendentes amenazan con destruir los planes que se habían gestado en las sombras durante meses.