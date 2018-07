Inés ordenó a Juan Pablo matar a su nieto Claudio

En el último episodio de Valiente amor, Inés (Sofía Rocha) se volvió a encontrar con Juan Pablo (Nikko Ponce), a quien le pidió que acabara con la vida de Claudio (Fernando Luque) a cambio de ayudarlo a huir.

El delincuente quedó perplejo al escuchar la nueva orden de la empresaria por tratarse del propio nieto de ella. "He tratado de ser gente con él (Claudio) mandarlo a Dallas, pero su madre (Lorena) no quiere firmarme el permiso y no puedo sacarlo de la clínica", dijo.

Juan Pablo señaló que algo muy malo debía esconder para que decidiera algo tan macabro como eso; sin embargo, la suegra de Gerardo se negó a comentar los detalles. "El mundo estaría mucho mejor sin su presencia", afirmó sin mayor reparo Inés.

El hermano de Juan Pedro y su amante acordaron el trato, pero él recalcó que apenas haya cumplido con el "trabajo" tendría que sacarlo del país.

