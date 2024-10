Perla rompió en llanto al despedirse de Estrella para siempre

A pesar de las súplicas, Perla no dio su brazo a torcer y le resaltó que siempre contará con su apoyo. Además, le pidió que se aleje de Marcial (Óscar Carrillo). "Yo voy a estar pendiente de tu carrera, de tus conciertos y voy a ser tu fan número 1. Es que ya no me puedo quedar aquí, me tengo que ir. Aléjate de él. Yo estoy segura de que tú puedes seguir tu carrera sin ese sujeto. Me tengo que ir y ya no me puedo quedar aquí", añadió con lágrimas en los ojos.