¿Johnny aceptará a Pancho Jr. en el Grupo Néctar? (AVANCE)

Deyvis encaró a Hellen (Daniela Feijoó) tras enterarse de que se besó con Javier. El cantante se mostró muy molesto con su pareja por su presunta traición; sin embargo, la joven le dejó en claro que todo fue a la fuerza. "Se apareció una vez más y me besó a la fuerza. Tengo miedo de que te lo enfrentes, por eso no te digo nada. Solo quiero denunciarlo y que me deje tranquila", expresó.