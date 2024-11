Tras varios años lejos, Perlita (Ethel Pozo) regresó a Lima y sorprendió a Estrella (Stephanie Orúe) buscándola en su casa. Ambas se dieron un emotivo abrazo al verse después de bastante tiempo. "Apenas me enteré todo lo que estaba pasando aquí, compré mi pasaje. No iba a dejar que pases por todo esto sola", dijo la asistente. "Me has hecho tanta falta, me sentía sola", respondió la cumbiambera.