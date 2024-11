Carla se llevó una desagradable sorpresa al saber que Deyvis había descubierto la verdad sobre su identidad y las denuncias en su contra. El hijo de Johnny le mostró los papeles, donde se detallaban las demandas y su nombre real. "¿Qué me vas a decir? Que esas denuncias son falsas, que tú no organizaste el evento y que no te llamas Carla Deyanira Jiménez Alzamora. Son más de 50 personas", dijo furioso.