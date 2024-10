Deyvis encaró a Carla por mentir sobre su identidad

"Lo que pasa es que era un evento de una banda que recién estaba empezando y conseguimos un local pequeño. Estábamos vendiendo las entradas y todo bien, pero la banda no se pudo presentar. (Ya me cansé de que me agarres de imbécil) No te estoy mintiendo, Deyvis. Todos se fueron en mi contra porque yo era la organizadora y querían que les devuelva la plata, pero mi papito estaba enfermo y ya había usado una gran cantidad. Les dije que me dieran dos meses, pero me denunciaron", acotó Carla.