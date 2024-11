Cassandra y Estrella desenmascararon a Matías: Jugaste con las 2

Matías intentó defenderse, asegurando que le había dejado en claro a Estrella que no quería nada serio con ella, pero Cassandra no le creyó nada y le recalcó que no la vuelva a buscar. "Basta de mentiras, no me dirijas en palabras, no quiero saber nada más de ti", indicó y luego se dirigió a la cumbiambera para disculparse por todo.