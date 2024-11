Cassandra botó a Matías de la peor forma: "Hiciste lo más bajo"

Matías consideró que ya había pasado bastante tiempo desde su ruptura para que lo perdone Cassandra, quien le dejó en claro que no olvidará que la engañó con la identidad de su padre. "No solamente estuvo mal, ha sido lo más bajo que he visto en mi vida (...) No tengo por qué perdonarte. Yo no te deseo el mal, simplemente, no te quiero tener en mi vida. Espero que algún día, de verdad, puedas ser mejor persona", exclamó