El cumbiambero le dejó en claro que la productora no es suya y que no puede influir en lo que decida su productor musical. Adriana continuó molesta y le preguntó si seguiría trabajando con alguien que siempre lo critica. Lo que no imaginó fue la respuesta de su pareja. "Pero, es más o menos lo que pasa contigo. Todo el tiempo me estás criticando y me molestas por cualquier cosa", dijo.