Adriana reveló por qué es tan celosa con Deyvis

La tía de Deyvis (Mario Cortijo) no pudo seguir guardándose sus dudas y le preguntó a Adriana (Sirena Ortiz) el porqué era tan celosa con su sobrino. "Yo lo quiero mucho, solo que tengo miedo. Antes de estar con él, yo tuve dos enamorados y los dos me engañaron. (Deyvis no es ninguno de esos chicos) Yo sé solo que es algo que tengo aquí atorado en mi corazón, quisiera que se vaya, de verdad no sé cómo hacer", reveló la joven.