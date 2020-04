Beni no perdonará la vida de Lucy tras huir del campamento.

Beni (César Ritter) no perdonará la vida de Lucy (Alondra García Miró) tras huir del campamento de Máximo en medio de la selva. La mano derecha del padrino de Lucy la encontrará mientras escapaba para descubrir el pasado de Rosa María.

Beni le pedirá a Lucy que regrese al campamento o tendrá que asesinarla. Ella no retrocederá y le pedirá que solo tiene opción de matarla si es que no la deja huir. "Mátame porque no voy a regresar", dijo Lucy entre lágrimas.

