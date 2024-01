Jessy engañó a Ada sobre su trabajo en la boutique: “Valoran mis talentos”

“Entiéndelo papá, somos hermanos (…) Viejo ya te lo he dicho 200 mil veces, fin del tema, ya basta, no voy a formalizar con Ada ni con nadie, mamá, explícale que yo me siento bien así soltero, no sé por qué repite y repite lo mismo”, sentenció el amigo de Ada (Maricarmen Marín).