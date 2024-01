Ada sufrió millonario robo por culpa de Trinche: ¡La plata de mi mamá!

Pilar no le gustó para nada que su hijo Leonardo se esté enamorando de Ada al ver todo lo que hace para ayudarla tras el accidente de Olga. El empresario elogió las cualidades de la cantante, pero su madre no dudó en humillarla. "Pero ella es una chica de barrio. Desconfío de tu ojo como hombre. No creo que te guste su voz. Te gusta ella, una chica simple y de barrio", expresó.