Ada enfurecerá con Felipe por ir al colegio de su hija (AVANCE)

Felipe no pudo evitar molestarse con su madre, quien le preguntó si tenía una obsesión con Ada del mismo modo que pasó con una de sus enamoradas de adolescente. Y es que la madre del profesor de Yoga le recordó que tuvo que recibir terapia por 2 años, no comía, no dormía y dejó aterrada a su expareja. "No puedes comparar un amorío adolescente con la relación entre dos adultos. No te metas en mi vida", exclamó Felipe enojado.