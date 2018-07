Leysi Suárez a Santi Lesmes: "No te conozco"

Leysi Suárez y Santi Lesmes tuvieron acalorado momento en Sueña Quinceañera. La primera llegó para acompañar a una de las niñas finalistas para realizar un baile, sin embargo el jurado tuvo duras palabras. ¿Qué pasó?

Santis Lesmes, jurado de Sueña Quinceañera, no le gustó la puesta en escena de Leysi que acompaño a Yaritza.

"Leysi pensé que me ibas a sorprender y no ha sido así, tenía la expectativa tan alta que me quedé a medio camino", luego se dirigió a Yaritza "Yo no sé si Leysi te ha ayudado o te ha perjudicado, si pasas a la final piensa bien quien te va a acompañar porque no está sumando", dijo el polémico Santi Lesmes.

Leysi Suárez no se quedó callada y respondió: "Voy a responder al señor que no lo conozco, tienes que calificar a la niña, si yo bailo atroz ella no puede pagar las consecuencias, califica a la niña, no a los invitados".