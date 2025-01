¿Valentina contará a Bruno que Ignacio es padre de Nina? (AVANCE)

Bruno (José Miguel Argüelles) se dará cuenta de que Valentina (Valentina Saba) oculta algo y no dudará en preguntarle. A pesar de que Ignacio (Sebastián Monteghirfo) le pedirá que no cuente nada, todo parece indicar que la joven no podrá ocultarle a su pareja que el político es el padre biológico de Nina (Patricia Barreto).