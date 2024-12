Sheyla se desmayó al saber que Ignacio en su "padre biológico"

Sheyla quedó muy sorprendida con la noticia y cayó de espaldas sobre el mueble. Lejos de creer en su palabra, la cantante le reclamó por usar su pasado para intentar conquistarla. "Usted no entiende nada. Yo he recibido propuestas de todo tipo, ¿pero que me quieran conquistar utilizando la historia de mi familia? No, eso jamás me había pasado. No diga tonterías, ni siquiera yo sé quién es mi padre", exclamó.