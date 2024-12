Ramiro consoló a Nina por la pérdida de su pastel: "No pasa nada"

"Mi pastel", exclamó la hija de Mirta visiblemente afectada y a lo que el Jaguar la consoló. "Me parece que lo más importante acá es que estás bien, que estamos todos bien. La boda se canceló, pero no importa, se puede volver a organizar, no pasa nada y vas a hacer un pastel de 15 pisos si quieres", señaló.