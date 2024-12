Jaguar puso insólita condición a Nina para borrar su mensaje

El futbolista se sorprendió con la agitada actitud de la pastelera, quien intentó por todos los medios quitarle su teléfono de las manos. Una vez que lo consiguió, le pidió el pelotero que él mismo elimine el audio. "¿Es lo único que te importa? ¿Y todo lo que me dijiste hoy qué? Vienes así, prepoteando, ¿qué te pasa? No sé si te vas a casar conmigo, no entiendo nada. Puedo ser una fiera si quiero, pero tengo corazón", respondió visiblemente molesto.