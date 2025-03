Ramiro conoció a su hijo con Mía y así reaccionó

Asimismo, el popular 'Jaguar' aprovechó para disculparse por no responderle los mensajes hace dos años."Mira, Armando es tu hijo y estos últimos dos años he hecho de todo para que no le falte nada, pero eso se me hace cada vez más difícil", respondió Mía, quien quedó en shock cuando la madre del deportista pidió una prueba de ADN.