Korina Rivadeneira: su hijo Marito Jr. debutó en la actuación

Nina (Patricia Barreto) y Ramiro (Nacho Di Marco) citaron a Mía en su casa para poder conocerla mejor y saber el porqué acudió a la prensa para contar que tiene un hijo con el futbolista. "Yo no tengo nada contra ti, todo lo contrario, quería conocerte. Me sorprende que no trajeras a Armandito para que Ramiro lo conozca", comenzó diciendo la repostera y a lo que el popular 'Jaguar' aprovechó para disculparse por no responderle los mensajes hace dos años.