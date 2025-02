Ramiro confesó a Nina: "Yo no soy el padre del bebé que esperas"

Ramiro (Nacho Di Marco) tuvo que confesarle a Nina (Patricia Barreto) que el hijo que está esperando no es de él. El futbolista comenzó recalcándole que la ama mucho y que por eso no puede seguir ocultándole que desde hace varios años se enteró de que no puede tener hijos. "Yo quería ser su papá y sueño con que me elija como su papá también, pero no soy su padre biológico", dijo.