Nina rompió en llanto de emoción al saber que está embarazada

Ramiro abrió su corazón con Nina y le dijo por primera vez 'Te amo'. La repostera no pudo contener las lágrimas de emoción al escucharlo. "Te amo. Lo siento acá, bien adentro, no sé cuando pasó... Yo no me estaba permitiendo que me pase, tenía mucho pánico de que no funcione, pero contigo es todo más fácil", dijo el futbolista.