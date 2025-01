Nina se casó con Guille en íntima boda

Ramiro (Nacho Di Marco) tomó la drástica decisión de cancelar su boda con Nina luego de saber que ella está enamorada de él. "No nos vamos a casar. Esta vez el que no se quiere casar soy yo", dijo el futbolista, resaltándole que ella rompió la condición más importante del contrato, el cual era que ella no se enamore.