Ramiro rompió el corazón de Nina: "No nos vamos a casar"

"No nos vamos a casar. Esta vez el que no se quiere casar soy yo", dijo el pelotero y a lo que la repostera creyó que era una broma, por lo que soltó una fuerte carcajada. "No me hagas esas bromas, de verdad. Te voy a ser completamente honesta y no te lo tomes personal. No sabes actuar. Tengo que decírtelo. Ríete", expresó.