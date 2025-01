Guille quedó flechado de Eva al verla por primera vez

Guille se vistió de mujer para infiltrarse en la despedida de soltera de Nina (Patricia Barreto), quien quedó en shock al ver a su ex con peluca y vestido. El panadero no tuvo palabras para defenderse ante las invitadas, pero luego le explicó a la repostera el porqué se disfrazó. "No quise ser invasivo. Creo que me desesperé", señaló.