Gael mandó a secuestrar a Ramiro para separarlo de Nina

"Traigan al jefe. ¿Quién es el jefe? Tráiganlo", gritó Ramiro muy furioso y a los pocos segundos Gael llamó a uno de los delincuentes para hacerle una amenaza. "Me imagino que te gustaría que esté ahí contigo para que conversemos como caballero... Me disculpo, no quise ser descortés, pero tenía una cita con tu mujer. Quedamos un poquito cansados", dijo el pastelero, mientras mostraba a Nina echada en la cama.