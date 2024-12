Alessandra enfureció con Ignacio por soñar con Mirta

Mirta (Fiorella Díaz) buscó furiosa a Paloma (Patricia Frayssinet) y le pidió que le explique el porqué busca tanto a su hija. "Nina es mi nieta, tú no me puedes sacar de su vida", exclamó y a lo que la también pastelera insistió en que estaba equivocada, pues el bebé que tuvo con Ignacio falleció. Sin embargo, la madre del empresario no le creyó ni una palabra y aseguró que ella supo desde el principio que continuó con su embarazo.