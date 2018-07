Mujercitas: CJ aceptó a Checho como su padre en enternecedor encuentro

En el capítulo anterior de Mujercitas, CJ (Stefano Salvini) y Checho (Ramón García Espejo) volvieron a tener una conversación en la que el padre del joven manifestó su apoyo incondicional por los difíciles momentos que está atravesando.

El esposo de Norma (Lorena Caravedo) aseguró que haría todo lo posible para poder sacar a su hijo de prisión, pero este rechazó su propuesta. "No pierdas tu tiempo, ni tu plata conmigo. Me metí en este desastre y me merezco todo lo que me está pasando así que no te quemes por mí", dijo.

Checho no aceptó esa respuesta de CJ y se afirmó que se mantendrá a su lado aunque lo echó. "Quiero ser el padre que no tuviste cuando eras niño. Aunque me botes, no me voy a ir", sostuvo.

Al ver que no se rendía, CJ decidió aceptarlo. Ambos se dieron la mano, Sergio le pidió perdión y dijo: "Yo te voy a sacar de aquí, como que soy tu padre", sentenció.

