Johanna San Miguel aclaró relación con Stefano Salvini

"¿Queca permitiría que Johanna tropiece con el mismo chibolo?", preguntó María Pía Copello y a lo que la actriz cómica dejó en claro que su romance con el joven actor no fue un tropiezo. "Mira, eso no fue un tropiezo. Fue una historia de amor. Johanna no lo toma como un tropiezo. Fue una linda historia de amor y que la gente casi muere porque tenían 25 años de diferencia, que es nada", dijo en modo Queca.