Finalmente, la también comediante confesó que no dudó en aceptar la propuesta de inmediato, pues ya quería ser parte de AFHS. "En realidad tenía ganas de participar de alguna manera acá, pero por mis tiempos no podía. Ahora que ya que tengo más tiempo y estoy dedicada a la actuación, que es lo que a mí me gusta. Me encanta el personaje y los cambios que tiene. Estoy muy contenta", sentenció con una sonrisa.