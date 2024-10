Asimismo, Carlos Thornton contó cómo fue su casting y que no dudó en aceptar de inmediato. Incluso, reveló que es fanático de AFHS. "Me escribieron para hacer un casting y lo mandé. Mi sorpresa fue que a los cinco o diez minutos me dijeron que les gustó mucho el casting, que querían que haga una prueba con la actriz, pero al final no se pudo y tuve que mandar un video solo. Lo mandé la semana pasada y me contestaron diciendo que me habían elegido. Coordinamos todo durante el fin de semana y el martes (01 de octubre) vine y aquí estoy".