Milett Figueroa renunció al Miss Perú 2016

Luego de algunas semanas fuera de cámaras, la modelo Milett Figueroa salió al frente y anunció su renuncia del concurso Miss Perú 2016.

De acuerdo a algunas publicaciones en su cuenta de Snapchat, la joven dejará de lado el certamen para concentrarse en su preparación para la telenovela Colorina, dirigida por Michelle Alexander.

“Por decisión propia y pensando muy bien, he decidido este año concentrarme en la novela, en Colorina, y el próximo año quién sabe dónde esté y, obviamente, dejar el Miss Perú para el otro año, porque las prioridades son prioridades y las cosas pasan por algo y hay que estar preparados”, comentó Milett a sus seguidores.

Además, agregó: “Me dio el síndrome de Cushing porque me intoxiqué con langostinos y después me fui a una clínica me dieron corticoides tres días seguidos y por eso me hinché, luego me fui a un dermatólogo y me dijo que me dio un cuadro de estrés”.