Mis tres Marías: Marcelo le declaró su amor a Pámela

En el reciente episodio de Mis Tres Marías, Pámela (Fiorella Díaz) decidió viajar a Trujillo con su papá por un asunto laboral y así comenzar una nueva vida lejos de Lima. Marcelo (Mauro Ramírez) se enteró de la noticia y fue a su casa a buscarla, pero ya no la encontró.

[Pámela y Marcelo "se besaron", pero todo terminó mal]

Marcelo la siguió con un auto y cuando la encontró le dijo que no puede perderla y por favor que se quede. "No puedo vivir sin ti. Perdóname por no haberlo aceptado antes, si tú te vas hay una parte de mí que se muere", afirmó, dejando en shock a la mamá de Haley.

[Fiorella Díaz sobre Emanuel Soriano: "Lo he sentido como mi hijo"]

Pámela primero no le creyó, pero cuando escuchó su declaración de amor y él la besó, quedó convencida que Marce sí está realmente enamorado.

No te pierdas ningún episodio de Mis tres Marías​ en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!