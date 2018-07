Tamara pasó los límites y le hizo una fuerte advertencia a Fanny

Luego de que León le revelara a Fanny sobre la existencia de Tamara y su hijo Mauricio, la joven decidió alejarse completamente de él por habérselo ocultado.

No obstante, la esposa de su exnovio no se quedó tranquila y la buscó para hacerle una advertencia y dejarle en claro que no se acerque más a su aún cónyuge.

Tamara se mostró agresiva con Fanny, quien le manifestó que ya estaba enterada de su relación con León y que de haberlo sabido antes no se hubiese involucrado con él. Ante esto, ella respondió que él ya se había enamorado de la líder de la tropa Lascurain.

Ante los reclamos de la mujer, la hija de Fernando sostuvo que todo ocurrió porque ella lo había abandonado, comentario que provovó que Tamara le lanzara una cachetada.