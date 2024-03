Yvonne Frayssinet reveló lo que pasará con Francesca en Al fondo hay sitio.

Yvonne Frayssinet está a la expectativa de lo que pasará con su personaje Francesca Maldini en la nueva temporada de Al fondo hat sitio. "Está buenísimo, pero yo por siacaso estoy secuestrada. No sé si me he muerto, no sé todavía. No lo sé, a lo mejor...", comentó. Recordemos que en el último capítulo de AFHS, Claudia Llanos secuestró a Francesca.