Yahaira Plasencia recordó su relación con Jefferson con carcajada

Yahaira Plasencia no pudo evitar ser consultada por el presunto romance entre Christian Cueva y Pamela Franco. La cantante evitó pronunciarse sobre la cantante de cumbia y no se animó a aconsejarle absolutamente nada. "La verdad prefiero no meterme en cosas de terceras personas. Yo ahora estoy enfocada en mis cosas y prefiero no opinar de nadie", sentenció.