Yaco Eskenazi reveló inesperado gesto que tuvo Jefferson Farfán cuando se conocieron

“Una vez fui a la videna, no me acuerdo para qué, y alguien me había dicho que el hijo de Jefferson era hincha de los guerreros, y le llevé su camiseta y ahí me lo gané, me quedé conversando con él y le digo ‘estoy buscando estas zapatillas ¿dónde las compras? Me dijo espérate, llamó a su chofer, su chofer se fue, vino a la videna y me regaló un par de zapatillas”, agregó.