Natalie Vértiz celebró 8 años de matrimonio con Yaco Eskenazi.

"De los momentos más pinch me moments de mi vida. Hoy cumplo 8 años de casada con el amor de mi vida! Happy anniversary mi amor. Hace 8 años intercambiamos corazones, nos dimos el sí en televisión nacional y todos ustedes fueron testigos de esta unión que la vida nos de mil años más juntos mi Yaco. "You keep me safe, I’ll keep you wild" mi ride or die #FelizAniversario #HappyAnniversary Btw, díganme si Liam no es lo más tierno de este video", escribieron.