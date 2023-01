Susy Díaz troleó a Rosángela Espinoza con nueva "dieta" por su lujoso viaje a Dubai

“Me fui a la agencia de viajes, pagué mi pasaje de ida y vuelta por cinco días, me gasté cinco mil dólares, me di el gusto y nadie me pago nada. Me acuerdo que me quede en un hotel que costaba 250 dólares la noche, pero sé que hay unos que cuestan 40 mil dólares. Bastantes árabes, yo andaba con miedo por todos lados, porque me veían sola. Yo me regalé este viaje por mi cumpleaños y me di el gusto”, comentó.