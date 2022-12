Susy Díaz se pronunció tras ser confundida con Sarita Colonia por History Channel

“La población recurre además a los santos populares, muchos de ellos paganos. Figuras que no fueron aprobadas por la iglesia católica”, se escucha en el video en donde aparece la imagen de la carismática actriz y del reconocido cantante Chacalón.

“Imagínate para mí es un orgullo, algo que me hayan confundido con Sarita Colonia, y bueno History Channel es un canal internacional muy famoso y para mí es un honor. Yo creo que Sarita Colonia ha hecho algo para que me confundan con ella, como la santa pagana para decirle a ese inquilino de La Molina que pague, por eso me dicen la santa pagana”, comentó.