Susana Alvarado y Paco Bazán reaparecen tras supuesta separación

Paco Bazán hace algunos días anunció el fin de la ‘novela’ con Susana Alvarado con estas declaraciones: “Para mí, la primera temporada (hasta el día del concierto) es el final de la novela. A partir de aquí, en adelante, no hay mucho más que decir, no van a tener nada de mí, no van a conseguir nada de mí”.