¿Susana Alvarado dedicó canción "Lobo domesticado" a Paco Bazán?

Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, ha captado la atención en redes sociales tras compartir una serie de mensajes que han generado especulaciones sobre su vida amorosa. "Si me ven con el chico que resuelve, que me da flores sin pedírselas, que me trata como una reina y que me hace reír a cada 5 minutos, déjenme ahí, quiero estar", escribió,