Sergio George desmintió que trabaje con Gabriela Herrera: "Anuncian cosas que no se han dado"

El productor musical Sergio George descartó que exista un contrato firmado con Gabriela Herrera tras las declaraciones de la joven bailarina. En entrevista para Más Espectáculos, el exjurado del programa "La gran estrella" se mostró sorprendido por las afirmaciones de la cantante urbana.

Sergio aseguró que no representará a Gabriela ya que aún está evaluando trabajar junto a ella. Al parecer la tiktoker se habría apresurado en afirmar su futura contratación. "No ha firmado nadie, es un proceso que me gustaría tomarlo con más calma. Creo que muchas personas se echan a correr sin permiso, sin consultar conmigo y empiezan a anunciar cosas que no se han dado", señaló.

El productor sostuvo que espera que la contratación se pacte aunque "no hay garantía". "No es la forma de hacer las cosas porque es un proceso lento. No se puede vender algo que no hay", agregó. Por otro lado, George negó tajantemente que haya dejado de trabajar con Yahaira Plasencia como se especuló en algunos medios digitales.

"No se ha firmado con nadie. Yahaira es mi artista, creo mucho en ella y es mi amiga. Estamos trabajando un disco nuevo que me gustaría que salga a fines de año. Mientras la gente habla, yo trabajo y Yahaira entiende la situación aquí en Perú. Yo puedo trabajar con 4 o 5 cosas a la vez", puntualizó.

¿Enemistad entre Yahaira y Gabriela?

Para el productor musical no sabe de dónde nace el enfrentamiento entre Plasencia y Herrera, pero está seguro que no partió por parte de la expareja de Jefferson Farfán ya que evitó opinar sobre ella. "Gente creando morbo para tratar de vender. Aquí se vende música y se venden canciones y no se vende eso", aseveró.

